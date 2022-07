Barzaghi: «Inter, Sanchez non partito per Ferrara dimostra una cosa»

Marco Barzaghi ha parlato di Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter non partito per Ferrara, dove la squadra nerazzurra giocherà contro il Monaco stasera in amichevole.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset. “Oltre a Skriniar che non è ancora pronto, per Ferrara non è partito Sanchez la dimostrazione che non rientra più nei piani del club“.

Fonte: Twitter Marco Barzaghi