Barzaghi: «Inter, al rientro sfida tra i due migliori attacchi della Serie A. Correa…»

Barzaghi disegna il quadro dell’attacco dell’Inter, alla luce del nuovo infortunio di Correa, dopo quello di Lukaku. Il giornalista di Sky Sport 24 commenta i numeri positivi della fase offensiva nerazzurra, anche in vista della sfida contro il Napoli. Di seguito le sue parole nel corso della trasmissione televisiva.

MALEDIZIONE – Matteo Barzaghi commenta la situazione dell’Inter in fase offensiva. Nel servizio preparato per Sky Sport 24, il giornalista spiega: «La maledizione delle quattro punte è un paradosso per l’Inter. La squadra nerazzurra ha il secondo migliore attacco della Serie A. Trentaquattro gol realizzati, solo tre in meno del Napoli. Tutto questo, senza mai aver avuto a disposizione i quattro attaccanti tutti in forma contemporaneamente. L’ultimo infortunio è stato quello di Joaquin Correa (vedi focus). Non era al 100%, ma Simone Inzaghi lo ha sempre convocato con l’Inter. Ciò nonostante il CT Scaloni ha deciso di non portarlo al Mondiale. Questa è l’ennesima delusione per un centravanti nerazzurro in questo 2022. In copertina, comunque, c’è sempre Romelu Lukaku. Il Belgio lo sta aspettando per le ultime sfide del girone e, soprattutto, per quelle a eliminazione diretta. Va meglio per Lautaro Martinez, che l’Argentina sta centellinando prima dell’inizio del Mondiale. L’attaccante, così, può riposare dopo le fatiche con l’Inter. Edin Dzeko, invece, non andando in Nazionale potrà prepararsi al meglio per gennaio. Al rientro, infatti, ci sarà la sfida proprio tra i due attacchi migliori del campionato. E, per allora, Inzaghi spera di avere a disposizione tutte le sue frecce». Questo il quadro sull’attacco dell’Inter, disegnato da Barzaghi nel corso della trasmissione televisiva.