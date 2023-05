Barzaghi: «Per l’Inter quattro finali da giocare! Lukaku? Non ora»

All’Inter mancano le ultime quattro partite stagionali, due di campionato e due finali. Una di queste ci sarà fra due giorni in Coppa Italia contro la Fiorentina. Ne parla Barzaghi

QUATTRO FINALI − In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi ha parlato delle ultime quattro partite dell’Inter contro Fiorentina, Atalanta, Torino e Manchester City: «Tutte partite decisive per l’Inter, sono tutte finali. L’Inter si gioca tanto già da mercoledì questa possibilità di alzare la Coppa Italia contro la Fiorentina, squadra contro cui ha vinto all’andata in campionato e perso al ritorno dopo tante occasioni sprecate. Si sta facendo notare tanto Lukaku, che ha fatto sette gol e cinque assist nelle ultime 12 partite. Ma il vero dubbio è per la finale di Istanbul. Inzaghi si gioca tanto, la sconfitta di Napoli fa aumentare qualche rimpianto, ma quando arrivi in fondo a delle coppe così è sempre bellissimo».