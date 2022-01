Barzaghi: «Inter, quanti assist dagli esterni in questo 2022! Dumfries top»

Matteo Barzaghi, in collegamento da Milano per Sky Sport, ha parlato degli esterni dell’Inter. Grande rendimento dei laterali nerazzurri, portatori di gol e assist in questo 2022

ESTERNI − Barzaghi analizza il momento dei laterali nerazzurri: «Stanno arrivando molti più assist dagli esterni in questo 2022. Se analizziamo tutto il mese di gennaio, considerando anche Bastoni, abbiamo Darmian con l’assist contro la Juventus e il quasi assist col Venezia. Poi c’è Dumfries, top, personaggio del momento, tre gol e assist nelle ultime sette. Grande mossa della dirigenza in estate insieme a Dzeko per sostituire Lukaku e Hakimi. Non li stanno facendo rimpiangere».