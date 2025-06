Barzaghi: «Inter, anche cose positive! Luis Henrique meglio di Sucic»

Barzaghi parla dell’Inter e della prestazione di ieri notte contro il Monterrey. Il giornalista si è espresso anche su Luis Henrique e Sucic.

CHIAROSCURO MA ALCUNE COSE POSITIVE – Matteo Barzaghi, ospite negli studi di Sky Sport 24, commenta la prestazione dell’Inter: «Prima senza il botto per Chivu, non era facile tornare in campo dopo la finale di Champions, bisognava schiacciare i fantasmi, ritrovare le misure. Primo tempo benino, peggio il secondo tempo. Inter in chiaroscuro possiamo dire. Tra le cose positive c’è Lautaro Martinez, che riparte subito con un gol e ha sofferto tanto per la finale persa, c’è anche la creazione delle tante occasioni da gol, ha provato a mettere in mostra qualcosa di nuovo. Alcune cose sono cambiate, c’è una pressione più alta sull’avversario, sui calci piazzati si marca a zona, c’è qualche tentativo di variare. Inzaghi era più conservatore, mentre Chivu alla prima partita passa già al 3-4-2-1. Non ha portato i suoi frutti ma ci sono già tentativi di variare per capire quelli che saranno i suoi principi e le sue idee in futuro».

VOLTI NUOVI – Poi il commento di Barzaghi sui nuovi ragazzi: «Luis Henrique meglio di Sucic alla prima uscita. Il croato ha perso anche qualche pallone, anche se promette molto bene. Nei primi giorni di allenamento riscontri ottimi. Henrique, seppur senza grandi guizzi, ha fatto vedere uno contro uno, velocità, scatti. C’è del potenziale per lavorare».