Barzaghi: «Inter più serena dopo il Torino! Scelte Inzaghi hanno pagato»

Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24 da Appiano Gentile, fa il punto sull’Inter reduce dalla vittoria sul Torino e pronta a sfidare il Viktoria Plzen in Champions League

SERENITA’ – Queste le parole di Matteo Barzaghi: «Domani l’Inter partirà verso la sfida contro il Viktoria Plzen con più serenità. La vittoria contro il Torino è stata fondamentale non tanto per la prestazione quanto per la reazione di carattere dei giocatori. Le scelte dell’allenatore hanno pagato, da Handanovic a Barella. Su tutti Lautaro Martinez per il sacrificio e per come ha trascinato il gruppo. Una boccata d’ossigeno per tutti».