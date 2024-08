Barzaghi: «Inter, parola d’ordine per l’esordio! Ora sia bravo lo staff»

Domani alle 18.30 l’Inter debutterà in Serie A contro il Genoa. Una partita che Inzaghi affronterà con tanti giocatori non al meglio, dopo un precampionato con qualche problema di troppo a livello muscolare. Barzaghi dà le indicazioni della vigilia su Sky Sport 24.

L’AVVICINAMENTO – Il countdown è (quasi) finito. Domani alle 18.30 Genoa-Inter, partita inaugurale della nuova Serie A (assieme a Parma-Fiorentina). Matteo Barzaghi parla di come la squadra di Simone Inzaghi approccia il campionato dopo la seconda stella: «Parola d’ordine responsabilità. L’Inter sente questa responsabilità di dover difendere lo scudetto, domani prima partita ufficiale del campionato con le due stelle sul petto. È stata una preparazione, e questo sarà un argomento di discussione per l’Inter e le altre squadre, particolare. L’Inter vuole partire forte, però avrà anche una stagione lunghissima con tutta la Champions League: più partite, più impegni, più fatica e più occasioni per esaltarsi per i grandi campioni, ma poi al termine della stagione ci sarà anche il Mondiale per Club. Quindi ancora più lunga».

L’Inter arriva all’esordio in Serie A con un po’ troppi fastidi muscolari

PRECAMPIONATO FRENATO – Il campanello d’allarme su Kristjan Asllani si è spento oggi, col recupero del centrocampista. Ma Barzaghi sottolinea come l’Inter debba fronteggiare qualche difficoltà fisica: «In tutto questo inseriamo il rientro che è avvenuto a scaglioni dei nazionali, ne aveva sedici in giro fra Europei e Copa América. Sono tornati tardi, qui vedremo la bravura di staff e allenatori a inserirli: devono alternare un po’ di fondo ma subito essere inseriti nei discorsi di squadra. Se Lautaro Martinez è arrivato il 6 e domani gioca deve essere inserito da subito nelle prove tattiche. Anche per questo, secondo me, vedremo un po’ di rodaggio nelle prime giornate: l’Inter spera di superarle e poi, dopo la sosta, performare da settembre come l’anno scorso».