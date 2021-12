Barzaghi: «Inter, oggi bilancio positivo. Ritorno? Anno scorso straordinario»

Matteo Barzaghi, giornalista di Sky Sport ha parlato dell’Inter di Inzaghi. I nerazzurri hanno terminato il girone d’andata al primo posto, ma sarà difficile replicare quanto di straordinario fatto nella passata stagione

CONFRONTI – Matteo Barzaghi è intervenuto a Sky Sport 24: «L’Inter ha 5 punti in più rispetto alla passata stagione. I nerazzurri sono anche agli ottavi di finale di Champions League e quindi sta facendo meglio. Nel girone di ritorno per fare meglio dovrà però fare qualcosa di strepitoso. Conte lo scorso anno fece 50 punti. Il calendario vede un avvio di 2022 con tanti scontri diretti. I nerazzurri hanno trovato quadratura giusta chiudendo l’anno con 7 vittorie e 6 partite senza subire gol e vanno in vacanza sereni. L’obiettivo seconda stella è chiaro, ma fare meglio dell’anno scorso è difficile soprattutto a livello di punti».