Barzaghi: “Inter oggi al riposo, si attendono le decisioni per le partite”

Ieri l’Inter è stata costretta a saltare la sfida contro la Sampdoria per l’emergenza Coronavirus che ha colpito la Lombardia. Si attendono ora le decisioni per le prossime partite contro Ludogorets e Juventus, il punto di Matteo Barzaghi in collegamento da Milano per Sky Sport

RIPOSO E ATTESA – Giornata di riposo per i nerazzurri che attendono disposizioni per le prossime sfide: «L’Inter oggi si riposa, era un giorno di riposo già previsto a prescindere dalla situazione generale. Si sta aspettndo l’k per la sfida di giovedì sera contro l’Europa League, con alta probabilità a porte chiuse. Poi bisognerà capire cosa succederà per Juventus-Inter. La società in questo momento cerca di andare di pari passo con gli eventi in attesa di comunicazioni. Il calendario sarà complicato, si cercano soluzioni per recuperare Inter-Sampdoria in mezzo alle varie coppe e alla pausa per le Nazionali».