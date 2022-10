Barzaghi: «Inter, nuovi risvolti sulla cessione. Ecco chi seguirà la parte legale»

Barzaghi lancia un nuovo aggiornamento sulla cessione societaria dell’Inter. Il giornalista comunica quale sarà la parte legale che seguirà l’operazione.

CONFERMA – Marco Barzaghi torna a parlare della vendita societaria dell’Inter. Il giornalista afferma: «Conferma importante! Dopo la banca d’affari Raine Group scelta come advisor per la ricerca di compratori, è stato dato mandato allo studio americano Latham and Watkins, di seguire la parte legale dell’operazione». Continuano a giungere notizie che rendono sempre più concreta la cessione societaria dell’Inter da parte di Steven Zhang. In merito all’argomento si è pronunciato anche il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala (vedi articolo).