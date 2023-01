Barzaghi: «Inter-Napoli, vedo una rimonta in attacco! In due gasati»

Barzaghi non è più convinto delle voci di formazione per Inter-Napoli che hanno accompagnato gli ultimi giorni. In collegamento con Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, il giornalista al seguito della squadra pensa a un possibile cambio di gerarchie per mercoledì.



NUOVA-VECCHIA COPPIA – Matteo Barzaghi dà una possibile anticipazione delle scelte di Simone Inzaghi per Inter-Napoli: «Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono i due giocatori più rappresentativi e molto gasati. Entrambi pensano che non siamo neanche a metà e che ci sono tutte le possibilità per provarci. Stamattina ero convinto su Dzeko-Lukaku come coppia d’attacco, dopo aver visto la conferenza stampa e l’allenamento vedo Lautaro Martinez più in rimonta su Edin Dzeko».