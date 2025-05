Barzaghi: «Nel media day dell’Inter si è notato tanto questo aspetto del gioco di Inzaghi»

Barzaghi parla dell’Inter, che tra tre giorni si andrà a giocare la finale di Champions League contro il Psg. Nello specifico, il giornalista sottolinea un aspetto del gioco della squadra di Simone Inzaghi.

GESTIONE SUPER – Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport 24 da Appiano Gentile, ha voluto sottolineare un aspetto fondamentale nello stile di gioco dell’Inter: «Questa Inter così costruita da Marotta, Ausilio e Baccin e così gestita da Inzaghi ha fatto grandi cose. Il merito va ad Inzaghi per aver saputo dare un gioco anche bello al livello estetico. I giocatori col pallone passano il pallone e vanno occupare una posizione, tutto ciò si è visto nel media day. C’è continuo scambio di posizioni».

CENTROCAMPO – Sempre Barzaghi che non vuole dimenticare un assoluto protagonista di questo grande percorso in Champions League dell’Inter: «Oltre ai tre titolari in mezzo, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan, non possiamo non citare Davide Frattesi che ha segnato sia col Barcellona in semifinale che col Bayern Monaco proprio all’Allianz Arena».

MONTAGNE RUSSE – E poi Barzaghi ci tiene a ricordare le ultime settimane nerazzurre: «In queste settimane l’Inter ha alternato stati d’animo pazzeschi, dall’exploit contro Bayern e Barcellona alla delusione per il mancato scudetto. Se non sono montagne russe, ditecelo voi come chiamarle».