Barzaghi: «L’Inter deve fare di fretta, Lukaku non aspetterà…»

L’Inter deve correre per chiudere la trattativa per riportare Romelu Lukaku. Il calciatore non attenderà all’infinito, lo sottolinea Matteo Barzaghi su Sky Sport.

ATTESA – Barzaghi spiega la situazione: «Il Chelsea ha rifiutato 25 milioni per Lukaku, ne vuole circa 45. Sta all’Inter riformulare la prossima offerta, arriverà nel giro di poche ore. Il ritiro dei Blues inizierà tra due giorni, a inizio settimana prossima poi la tournèe negli Stati Uniti. Credo che ci sia fretta nel chiudere la trattativa per quella data, l’Inter lo rivorrebbe il più presto possibile e l’affare non è semplice. Serve un altro capolavoro della dirigenza sotto la regia di Steven Zhang. Il timing è fondamentale, ci sono altri club alla finestra come l’Al-Hilal e la Juventus. Nel caso in cui cedesse giocatori importanti i bianconeri potrebbero muoversi. Lukaku non aspetterà all’infinito, i nerazzurri devono muoversi prima per non complicare la situazione»