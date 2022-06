Barzaghi: «Inter, Lukaku o Dybala? Uno più necessario l’altro più fattibile»

L’Inter guarda a due fronti per rafforzare l’attacco. Il sogno Lukaku, tatticamente più preferibile, e la Joya Dybala, più facile da comprare. Barzaghi spiega la situazione per entrambi

DOPPIO FRONTE − Direttamente dalla sede dell’Inter, Matteo Barzaghi di Sky Sport, ha spiegato la situazione relativa a Lukaku e Dybala: «E’ un periodo importante, l’Inter sta studiando la situazione Dybala. Piace, non è un mistero. Parallelamente si valuta anche la situazione legata a Lukaku. L’Inter dovrà accorciare il monte ingaggi del 10/15%. La squadra ha bisogno di una prima punta esplosiva, forse Lukaku tatticamente si fa preferire. Dybala però è più fattibile anche perché il giocatore è in scadenza a fine giugno. Lukaku vuole tornare all’Inter perché Milano è casa sua, il Chelsea se lo mandasse in prestito potrebbe veder risollevare l’investimento».