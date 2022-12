Barzaghi: «Inter, Lukaku e Brozovic i migliori! Incognita il loro inserimento»

Barzaghi ritiene Lukaku e Brozovic i giocatori più forti della rosa dell’Inter, ma al contempo nutre qualche perplessità sul loro inserimento in squadra

I MIGLIORI − Marco Barzaghi, intervenuto a Radio Radio, si è espresso sulla rosa nerazzurra: «L’Inter si gioca l’ultima possibilità di correre per lo scudetto, non può fare altri errori. Anche dalle parole dei giocatori, Barella soprattutto, si è sottolineato come l’Inter in parte lo scorso anno e anche quest’anno sia stata un po’ presuntuosa. Convinta di essere la più forte ha probabilmente sottovalutato tutta una serie di partite andandole poi a perdere. Consapevole degli errori fatti l’Inter può riprendere a lottare, anche perché Inzaghi potrà contare sui due giocatori più forti della squadra che sono Lukaku e Brozovic. Praticamente non li ha mai avuti. Il belga non ha mai giocato nell’Inter di Inzaghi e sarà proprio il tecnico a trovare la miglior quadratura per inserire quelli che sono i due più forti della rosa. Questa sarà un’incognita».