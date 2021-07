Barzaghi: «Inter al lavoro, presenti i senatori e i rientranti dai prestiti»

Matteo Barzaghi, inviato “Sky” dell’Inter, ha commentato la prima giornata di ritiro della squadra di Simone Inzaghi. Presenti diversi giocatori, come i senatori Handanovic e D’Ambrosio, ma anche i rientranti dai prestiti

PRIMO GIORNO − Barzaghi ha commentato la prima giornata di ritiro Inter: «Oggi è cominciata la stagione dell’Inter, con il ritrovo in mattinata. I giocatori hanno fatto tamponi e i primi test di atletici. Pomeriggio ritorneranno a lavorare con Simone Inzaghi. L’allenatore ha voluto anticipare i tempi per programmare subito il lavoro. Si sono rivisti Danilo D’Ambrosio e Samir Handanovic, senatori del gruppo. Ma anche Alex Cordaz che è ritornato dopo tanti anni, cosi come gli esuberi, Dalbert, Radja Nainggolan. Presenti anche anche Federico Dimarco ed Eddie Salcedo provenienti dal prestito al Verona».