Barzaghi: «Inter, la notizia principale è una sola! Ultima necessità»

L’Inter di Inzaghi ha diverse novità in rosa ma contro il Monza la notizia principale secondo Barzaghi è un’altra. La squadra nerazzurra ha un’ultima necessità. Di seguito quanto dichiarato dal giornalista

ULTIMA NECESSITÀ – L’Inter di Simone Inzaghi ha cominciato bene in campionato battendo il Monza con una buonissima prestazione. Secondo Matteo Barzaghi, la notizia principale è un’altra: «La notizia principale è che si è rivisto il gioco di Inzaghi nonostante le tante novità. Per esempio ieri i 5 cambi sono stati cinque nuovi innesti, ma non è cambiata la sostanza. Per cui vuol dire che il lavoro di Inzaghi funziona e continua a funzionare. Dumfries e Dimarco hanno fatto bene ma Cuadrado e Carlos Augusto assicurano freschezza e possibilità di rotazione. C’è anche poi la necessità di andare a coprire un ultimo ruolo, ovvero l’alternativa a Darmian, individuata in Pavard. C’è la volontà di alzare l’offerta di 25 milioni di euro più bonus per avvicinarsi ai 30 richiesti dal Bayern Monaco ma bisogna capire come farlo».