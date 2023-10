Barzaghi: «Inter, Inzaghi lavorerà sui gol alternativi! Tre jolly»

L’Inter domani si ritrova ad Appiano Gentile per riprendere i lavori in vista della sfida di campionato contro il Torino in programma sabato 21 ottobre alle 18. Inzaghi sarà privo di tantissimi Nazionali ma avrà comunque modo di lavorare sui gol ‘alternativi’ dei centrocampisti. Di seguito quanto dichiarato da Matteo Barzaghi su Sky Sport

ALTERNATIVE CERCASI – L’Inter di Simone Inzaghi riprende domani (mercoledì) a lavorare ad Appiano Gentile a ranghi ridottissimi visti i tanti calciatori prestati alle Nazionali. Matteo Barzaghi sottolinea su quale aspetto si concentrerà il tecnico nerazzurro: «Nei due passi falsi contro Sassuolo e Bologna sono un po’ mancate i gol alternativi in attacco, vale a dire quelli di Arnautovic e Sanchez. L’austriaco è infortunato e tornerà a fine mese mentre Sanchez non è ancora al 100% e dunque non incide. Inzaghi lavorerà molto su questo ma anche sul contributo che possono dare i centrocampisti offensivi: Mkhitaryan per primo, che domani sarà ad Appiano Gentile, ma anche Sensi e Klaassen».