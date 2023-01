Barzaghi: «Inter, Inzaghi certezza! Bravo a trovare soluzioni nelle assenze»

A Sky Sport 24 si parla di Simone Inzaghi e della sua bravura a trovare delle soluzioni per risollevare la sua Inter, dopo un inizio di stagione difficile

SOLUZIONI − Ecco le parole di Matteo Barzaghi riguardo a Simone Inzaghi e su come il tecnico nerazzurro abbia risollevato l’Inter: «Ora la certezza dell’Inter è Inzaghi, assieme alle 4 Supercoppe vinte. Il tecnico è stato bravo a trovare delle soluzioni dove c’era una mancanza. Andato via Perisic, ha trovato e valorizzato Dimarco. Perso Brozovic, ha messo Calhanoglu regista. Dumfries non è tornato al top dal Mondiale, al suo posto ha giocato Darmian, che ha sempre risposto presente. C’era il problema del vice De Vrij e Acerbi ora sta giocando in maniera impeccabile. Ora il tecnico nerazzurro ha più opzioni quando deve fare le formazioni».