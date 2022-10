Barzaghi: «Inter incerta, Barcellona ingiocabile! Laporta? Un dolce ricordo»

Matteo Barzaghi ha parlato prima di Inter-Barcellona, gara valida per la terza giornata di Champions League. L’inviato racconta un aneddoto su Laporta nell’estate del 2009

IMPRESA − In collegamento da Milano per Sky Sport, Matteo Barzaghi ha parlato in merito alla gara fra Inter e Barcellona di questa sera: «L’unica vittoria dell’Inter col Barcellona in Champions League è quella del 2010, il 3-1 con José Mourinho. Poco fa è arrivato Joan Laporta, capo delegazione. Nell’estate del 2009 lo incontrai in sede Inter quando con Massimo Moratti si scambiavano Zlatan Ibrahimovic con Samuel Eto’o. L’Inter non sta vivendo il suo momento migliore sicuramente. Dubbi per Simone Inzaghi non ce ne sono. Atmosfera timorosa a Milano, i blaugrana stanno vivendo un periodo molto positivo, l’Inter è invece in difficoltà e incerta. In Champions League, il Barcellona si è dimostrato umano, in Liga non sono giocabili. Hanno un doppio vantaggio sulla carta: oltre a stare a meglio, hanno una rosa da top Europa».