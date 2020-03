Barzaghi: “Inter in isolamento. Zhang dona mascherine ma non solo!”

Inter in isolamento preventivo con le proprie famiglie, Matteo Barzaghi, giornalista di “Sky Sport 24” nel corso di un collegamento nel tardo pomeriggio riprende quella che è stata la giornata dei giocatori dell’Inter e in particolare il gesto di Zhang che non ha donato solo le mascherine (vedi articolo) ma anche altro materiale.

ATTIVI E AL SICURO – Inter sempre attiva ma al sicuro, ne parla Matteo Barzaghi nel corso di un collegamento da Milano con gli studi di “Sky Sport 24” nel tardo pomeriggio: «La società rimane in movimento, ha deciso insieme a Suning di donare 300mila mascherine e altro materiale sanitario. Ieri dopo la notizia della positività di Rugani si è deciso di annullare tutte le attività e i giocatori sono ognuno dentro le proprie abitazioni al sicuro e con le proprie famiglie. Non è stato effettuato nessun tampone come già detto oggi (vedi link, ndr). Situazione domiciliare preventivo che durerà fino al 25 marzo dove l’Inter non potrà allenarsi».