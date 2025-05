Barzaghi: «Inter, giornata strana per i tifosi. L’obiettivo della squadra»

Matteo Barzaghi, in collegamento da Como, ha descritto lo stato d’animo dell’ambiente dell’Inter in queste ultime ore. Il suo commento su Sky Sport.

IL GIORNO DELLO SCUDETTO – Oggi l’Inter o il Napoli vinceranno lo scudetto. I partenopei sono sicuramente favoriti in questo momento per il tricolore, tanto che i tifosi sono già in piazza a festeggiare. A Milano il clima è radicalmente diverso e nessuno attende la partita di questa sera. Matteo Barzaghi, presente al Sinigaglia per Como-Inter, ha detto questo sull’ambiente nerazzurro: «I tifosi dell’Inter vivono una giornata molto strana e particolare. C’è la speranza, ma anche la realtà che dice comunque che è molto difficile vincere questo scudetto considerando la partita del Napoli e le occasioni già sprecate. La squadra vuole chiudere nella maniera migliore un campionato che l’ha vista protagonista. Certamente c’è amarezza per gli ultimi risultati che hanno portato ad occasioni sprecate, delusioni e arrabbiature per gli episodi arbitrali. Lo stadio di Como dista 12 km da Appiano Gentile, dove si trova in questo momento ancora l’Inter. I giocatori e lo staff di Inzaghi partiranno alle 18.45 circa e arriveranno qui a Como. La formazione sarà totalmente rivoluzionata rispetto alla gara con la Lazio e Inzaghi porterà moltissimi cambi»