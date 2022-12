Barzaghi: «Inter, da gennaio inizia periodo di fuoco! Inzaghi ne recuperi 4»

Barzaghi si proietta al 2023 con l’Inter che avrà da gennaio in avanti un periodo di fuoco. In particolare, il giornalista si concentra su quattro giocatori

QUATTRO ‘VOLTI’ NUOVI − Dopo gli aggiornamenti su Lukaku (vedi articolo), Matteo Barzaghi su Sky Sport 24 anticipa il grande tour de force nerazzurro da gennaio: «I nuovi acquisti dell’Inter saranno quelli che non ci sono stati durante la prima parte di stagione. Dal 4 gennaio ci sarà un periodo di fuoco con un calendario molto intasato, la squadra avrà 12 partite in un mese e mezzo tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League. Inzaghi ha bisogno di tutti. Ma i nuovi acquisti saranno Lukaku, Brozovic, D’Ambrosio e Correa non al meglio durante la prima parte».