Barzaghi: «Inter-Frosinone, non ripetere errori fatti con Bologna»

Matteo Barzaghi ha analizzato la gara di domani tra Inter e Frosinone prima della pausa nazionali. Paragone con l’ultima gara pre-sosta contro il Bologna a San Siro in diretta su Sky Sport.

ERRORI – L’Inter domani gioca contro il Frosinone a San Siro, dopodiché ci sarà la sosta nazionali. L’ultima volta che c’è stata l’interruzione del campionato per le partite con le nazionali, i nerazzurri hanno chiuso con un pareggio in casa contro il Bologna. Barzaghi ha paragonato le due gare: «Domani serve mantenere alta la concentrazione contro il Frosinone per vincere e non cadere negli stessi errori fatti contro il Bologna prima dell’ultima sosta. I rossoblu arrivavano alla sfida contro la squadra di Simone Inzaghi da sfavoriti, ma dopo essere passati in svantaggio hanno rimontato la gara e ottenuto un pareggio importante. L’Inter non deve avere cali di concentrazione per evitare di ripetere la stessa gara giocata contro il Bologna».