Barzaghi: «Inter alla finale con l’entusiasmo giusto. Non dà nulla scontato»

L’Inter giocherà in finale di Coppa Italia mercoledì alle 21 contro la Juventus a Roma. Barzaghi, in collegamento con Sky Sport 24, parla di come ci arriva la squadra di Inzaghi dopo il ribaltone sull’Empoli.

MAI CERTEZZE – Matteo Barzaghi analizza il momento dell’Inter: «Questa squadra ci ha abituati a non dare niente per scontato, né in positivo né in negativo. Quando aveva il destino in mano ha sprecato delle occasioni, vedi Bologna o il Sassuolo o i pareggi con Genoa e Torino. Quando pensi che sia sconfitta, come ieri con l’Empoli, tira fuori la prestazione giusta. Ha fatto trentasette tiri, si gioca la possibilità di vincere Coppa Italia e scudetto nelle ultime tre partite. L’Inter ci arriva con l’entusiasmo giusto: dopo la paura per lo 0-2 ha reagito, è la maniera migliore per avvicinarsi a queste gare».