Barzaghi: «Inter favorita? Ecco perché a Inzaghi e Marotta non piace»

In molti stanno dando l’Inter favorita per vincere la Serie A, nonostante si sia solo a poco meno di un terzo del campionato. Barzaghi spiega perché a Inzaghi e Marotta non piaccia tanto questa definizione.

LE MODIFICHE – Così Matteo Barzaghi a Sky Sport 24: «Quest’estate l’Inter cambia metà squadra. Dice addio a giocatori forti: Marcelo Brozovic, André Onana, Romelu Lukaku, Edin Dzeko, Samir Handanovic, Danilo D’Ambrosio, gente anche di un certo peso nello spogliatoio. In tanti si ponevano questa domanda: non avrà cambiato troppo? Non avrà ceduto troppo facilmente giocatori come Brozovic? A oggi, quando si dice a Simone Inzaghi o Giuseppe Marotta che l’Inter è favorita, loro rispondono che prima si diceva che in estate avevano cambiato troppo. Negli ultimi tre mercati non ha speso nulla, nel senso che fra acquisti e cessioni non è mai andata in rosso. Adesso, dopo quello che ha dimostrato in campo, si può considerare tale: è prima a +2 sulla Juventus, +8 sul Milan e +10 sul Napoli. In questo inizio di stagione, dove ha pure superato il turno in Champions League, difficilmente si può chidere di più. Sta girando quasi tutto in maniera perfetta, non è girata solo la partita col Sassuolo e in parte col Bologna. L’Inter sta viaggiando alla grande, adesso ci sarà questa sosta dove in sedici sono andati via e li dovrà osservare».