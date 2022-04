Barzaghi: «Inter, entusiasmo oltre il Milan! Conte? Inzaghi può fare meglio»

Barzaghi, inviato di Sky Sport, ha parlato del momento dell’Inter e della stagione considerando anche la vittoria del Milan contro la Lazio.

AMBIENTE AL TOP – Matteo Barzaghi su Sky ha descritto la situazione in casa Inter e poi ha detto la sua riguardo il paragone tra Simone Inzaghi e Antonio Conte: «C’è entusiasmo nonostante il controsorpasso del Milan. Questa è la settimana della verità perché l’Inter può togliere l’asterisco e in caso di vittoria tornare primi in classifica. Secondo me bisogna sottolineare due cose: Antonio Conte ha cambiato la mentalità dei giocatori dell’Inter, ora sono abituati a questi livelli e giocarsela alla pari con il Liverpool. Simone Inzaghi ha proseguito sul campo migliorando degli aspetti che Conte aveva già sviluppato! Non è una questione chi ha fatto meglio, di sicuro c’è da dire che se Simone dovesse vincere lo scudetto e la Coppa Italia ha inevitabilmente fatto di più».