Barzaghi: «Inter, due mesi di lavoro sulla difesa. Attacco ok, ma Lukaku…»

Matteo Barzaghi in collegamento con Sky Sport ha analizzato i numeri dell’Inter in questa prima parte di stagione. Il giornalista ha parlato dei problemi in difesa, delle sorprese in attacco e della situazione di Romelu Lukaku.

NUMERI – L’Inter ha concluso la sua prima parte di stagione con la vittoria sull’Atalanta. I 3 punti di Bergamo hanno permesso di acciuffare il quarto posto e di ottenere il primo successo in uno scontro diretto. Matteo Barzaghi, giornalista ed inviato per Sky Sport, ha parlato così delle partite dell’Inter e di Inzaghi: «Il focus del lavoro di Inzaghi sarà la difesa nei prossimi due mesi. I compiti per le vacanze riguardano i troppi gol presi in trasferta, anche secondo quanto detto da Marotta. Nelle ultime stagioni l’Inter ha sempre avuto una delle migliori difese, perciò non è questione di giocatori. Quest’anno i nerazzurri hanno subito 22 gol: sono la dodicesima difesa del campionato, molto lontana dai numeri della Juventus. Rispetto all’anno scorso l’Inter ha subito 7 gol in più a questo punto della stagione. I numeri non raccontano bene la situazione, dato che sono arrivate 6 vittorie nelle ultime 7 partite».

ATTACCO – Prosegue Barzaghi: «L’attacco funziona bene anche senza Lukaku, 34 gol fatti e secondo miglior apporto realizzativo dietro il Napoli. Il Ct del Belgio, Roberto Martinez, vuole fare di tutto per avere a disposizione la sua punta, Lukaku sta guarendo dall’infortunio muscolare e probabilmente tornerà per giocare il Mondiale (vedi articolo). L’Inter vuole averlo per il 4 gennaio con il Napoli, i contatti saranno continui con il Belgio. É vero che Dzeko e Lautaro Martinez hanno fatto benissimo, ma con il belga si potrebbe alzare il livello».