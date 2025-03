Barzaghi: «Inter, due dubbi per Inzaghi. Ruolo nuovo per Bastoni»

In vista della sfida di questa sera a Rotterdam tra Feyenoord e Inter, Matteo Barzaghi in collegamento con Sky Sport 24, ha parlato dell’emergenza in casa nerazzurra.

DUBBI – Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione in vista della sfida di questa sera tra Feyenoord e Inter. Tra i temi toccati, anche l’emergenza esterni per Simone Inzaghi: «Sarà una formazione che cercherà di ovviare ad alcune difficoltà oggettive, come l’emergenza sulle fasce, e il fatto che non ci siano 4 esterni su 5 ha obbligato Inzaghi a trovare una soluzione. Alessandro Bastoni, che amplierà il suo raggio di azione e giocherà come quinto a sinistra. Quando invece si abbasserà, andrà a formare una linea a quattro con Pavard, insieme a De Vrij e Acerbi. A centrocampo, invece, Asllani e Zielinski sono in vantaggio su Calhanoglu e Mkhitaryan. Davanti ci saranno Lautaro Martinez e Thuram, anche se resta qualche dubbio. Il ritorno di martedì a San Siro fa sì che oggi l’Inter debba fare una partita di sostanza, tenere aperta la qualificazione a Milano. La speranza è quella di rivedere Carlos Augusto».