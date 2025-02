Barzaghi: «Inter, doppio colpo dalla Serie A! La situazione»

In un video sul proprio canale Youtube, Marco Barzaghi ha parlato dell’attuale situazione in casa Inter e dei prossimi colpi di mercato.

MERCATO – Marco Barzaghi, storico volto di Mediaset e vicino al mondo Inter, in un video pubblicato sul proprio canale Youtube, ha commentato il prossimo mercato dell’Inter in vista della sessione estiva. Questo il suo commento: «L’Inter si muove con decisione e punta a un doppio colpo dal Bologna: Beukema e Castro. Beukema potrebbe essere l’erede di de Vrij o Acerbi. Ha giocato in Champions e ha continuato a crescere in questa stagione. È molto bravo a guidare la difesa e a colpire di testa. Potrebbe essere lui il rinforzo in difesa, soprattutto perché Tah è sempre più vicino al Barcellona. In attacco, invece, la pista Castro sta guadagnando sempre più consensi, con l’Inter che lo vorrebbe portare al Mondiale per Club. In molti vedono in lui un giovane Lautaro Martinez».