Barzaghi: «Inter, dopo cessione Hakimi, aggrappata alla voglia di Inzaghi»

Matteo Barzaghi è intervenuto in collegamento su Sky Sport 24. L’inviato ha parlato della conferenza stampa di Inzaghi con l’Inter, con il nuovo tecnico che è apparso molto entusiasta e con una grande voglia di lavorare e vincere

GRANDE VOGLIA − Così Barzaghi sul grande entusiasmo di Inzaghi: «L’Inter si aggrappa all’entusiasmo di Simone Inzaghi. Dopo la cessione di Achraf Hakimi, si parte con la sua energia e con la sua voglia. Ha fatto capire che per quanto gli riguarda, Hakimi dovrebbe essere l’unica cessione illustre. Gli altri rimarranno, pensiamo a Lautaro Martinez ad esempio. C’è un grande entusiasmo. Domani ha inizio il ritiro ad Appiano, in cui non ci saranno i nazionali e dove ci sarà una grande difficoltà finanziaria. Inzaghi, quando è arrivato ha voluto salutare i tifosi della curva, in conferenza stampa ha detto tante cose».