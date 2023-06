Barzaghi: «Inter, domani si torna a lavoro! Inzaghi, un dubbio»

Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile, parla del programma dei prossimi giorni in casa Inter e del dubbio di Inzaghi per il reparto offensivo

DUBBIO – In casa Inter il dubbio più grande verso la finale di Champions League è tra Lukaku e Dzeko. Matteo Barzaghi ha prima spiegato il programma dei prossimi giorni in casa Inter, per poi analizzare la questione: «Domani si ricomincia a lavorare, ci sarà il media day. Martedi e mercoledì allenamento, giovedì allenamento e partenza per Istanbul. Venerdi allenamento all’Ataturk e conferenza stampa di Inzaghi e giocatore. Sabato la sfida contro il Manchester City. Lukaku? La questione si può affrontare con numeri e sensazioni. I Numeri dicono che i gol sono gli stessi, anche se la media gol di Lukaku è migliore. Nelle partite importanti di Champions League ha giocato sempre Dzeko titolare, comportandosi molto bene. Ha segnato contro il Milan un gol pazzesco e di grande importanza. Ieri l’unico che ha giocato tutti i 90′ è stato Lukaku, quindi Lautaro e Dzeko sono stati gestiti. Il piano gara dice che Dzeko sarà utile per gestire palla, nell’ultima mezz’ora Inzaghi vorrebbe inserire Lukaku per sfruttare gli spazi. La domanda è se l’Inter riuscirà a mantenere la partita in bilico fino al 60′. Penso che Inzaghi sappia cosa voglia fare, ma Lukaku ha fatto di tutto per metterlo in difficoltà. Il belga è tornato a livelli altissimi: ieri Buongiorno ha provato a tenerlo fisicamente, ma non ci è mai riuscito. Ora Inzaghi il pensiero lo ha, ma Dzeko giocava titolare in partite in cui l’avversario era allo stesso livello dell’Inter. Il City è diverso. Con gli inglesi la ripartenza può essere un’arma da usare per tutti i 90′. Da una parte Lukaku lo sta facendo riflettere, ma questo dubbio non lo potrà risolvere nessuno».