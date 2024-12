Barzaghi: «Inter in difficoltà. Lautaro Martinez ne risente»

Nel corso dell’edizione delle 13 su Sky Sport, Matteo Barzaghi ha fatto un punto sulla vittoria di ieri dell’Inter contro il Como.

LAVORO – Matteo Barzaghi, noto giornalista vicino al mondo Inter, ha parlato nell’edizione delle 13 a Sky Sport. Tra i tanti temi toccati, il giornalista è tornato a parlare sulla situazione di Lautaro Martinez che non trova il gol da ben otto partite. Questo il suo commento: «L’Inter tornerà al lavoro il 26 per preparare la sfida contro il Cagliari, seguita dalla trasferta con l’Atalanta. Oggi l’umore a Milano è ottimo, dopo una vittoria importante contro un Como che ha reso la vita difficile a Inzaghi. Tre punti pesanti. Non si può sempre vincere con la bellezza e il gioco, ci sono partite come quella di ieri contro una squadra ben preparata fisicamente. In fase di non possesso, il Como ha fatto bene, e l’Inter ha dovuto sbloccare la partita su calcio d’angolo».

Lautaro Martinez fa fatica: il commento di Barzaghi

DIFFICOLTÀ – Poi Barzaghi, ha finito di parlare sul percorso di «Lautaro Martínez? Finché si vince, non è un problema come ha detto Inzaghi. Ma è vero che un po’ se ne risente, soprattutto considerando che da otto partite non segna e fatica a essere pericoloso. L’anno scorso, Lautaro guidava la classifica dei gol insieme a Lukaku, mentre quest’anno la situazione è cambiata. Sa che deve tornare a segnare, forse dipende da qualcosa di fisico».