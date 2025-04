Barzaghi: «Inter, da Barcellona per rilanciare aspirazioni e sogni!»

La Thu-La è confermata negli undici che inizieranno Barcellona-Inter. Matteo Barzaghi su Sky Sport commenta il match dalla città catalana.

ASPIRAZIONI – Mancano pochissime ore al calcio d’inizio della semifinale d’andata di Champions League tra Barcellona e Inter. Simone Inzaghi ha ricevuto buone notizie dall’allenamento, recuperando finalmente il suo attaccante titolare col numero 9. Matteo Barzaghi racconta il momento nerazzurro dalla città catalana: «Davanti in attacco ci sono Lautaro Martinez e Thuram. Il francese ha ripreso gli allenamenti in gruppo solo ieri, evidentemente il responso è stato buono nelle scorse ore e Inzaghi lo sceglierà da titolare al fianco del capitano argentino. L’allenatore sperava e ci credeva nel recupero definitivo. Si ricompone perciò la Thu-La e proverà a sfidare il Barcellona in forma stratosferica. Loro hanno vinto la Copa del Rey e stanno bene. L’umore è opposto rispetto a quello dell’Inter, ma sappiamo che la Champions League regala emozioni e aspirazioni completamente diverse rispetto al resto. La partita di oggi potrebbe risvegliare l’orgoglio dell’Inter, che fino a una settimana fa aveva fatto una stagione perfetta. Le ultime tre sconfitte hanno rovinato il momento, ma questa è una gara a parte che fa storia e rilancia da zero tutte le aspirazioni e i sogni di Inzaghi e dell’Inter»