Barzaghi: «Inter, così con il City si perde! Handanovic finisce bene»

Matteo Barzaghi ha parlato delle sensazioni vissute dallo spogliatoio Inter dopo la vittoria della Coppa Italia e poi della situazione di Samir Handanovic

STAGIONE POSITIVA – Ecco il commento di Matteo Barzaghi sulla vittoria di questa sera dell’Inter contro la Fiorentina e della situazione di Samir Handanovic: «Grande soddisfazione, secondo titolo stagionale dopo la Supercoppa. Stagione positiva a prescindere da Istanbul. Se giocasse così con il City probabilmente perderebbe, vista la rosa degli inglesi. Occorre registrare la difesa e cambiare l’approccio, vista che la Fiorentina è partita a razzo. Bene che l’Inter abbia ripreso la partita. Nella stagione l’Inter è uscita dai momenti difficili grazie al carattere. Oggi buon allenamento in vista del City, che con un pressing asfissiante proverà a non fare uscire l’Inter dalla propria difesa, con i tre trequartisti come ha fatto oggi la Fiorentina. Handanovic? è in scadenza di contratto, da quello che so a fine stagione saranno fatte le dovute valutazioni. Per Handanovic qualunque cosa succeda è bello che lui abbia coronato questa stagione con un trofeo».