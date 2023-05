Barzaghi: «Inter, contro il Milan non gara d’attesa! Inzaghi…»

Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport, ha parlato a proposito dell’Inter, reduce dal successo sul Sassuolo ed attesa dalla semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan

MOMENTO – Queste le considerazioni di Barzaghi: «Un momento raccontato bene dai numeri: 7 vittorie consecutive in tutte le competizioni, 21 gol fatti e tre subiti. Un’Inter che sta girando bene e che sta raccogliendo i frutti del lavoro di Inzaghi, giocatori e Società. Il tecnico che ha trovato nelle rotazioni il segreto di questo periodo. Fra una partita e l’altra cambia tanti i giocatori ma tutti riescono a rendere secondo le loro capacità. La squadra sta bene dal punto di vista fisico a mentale. Atmosfera tranquilla ad Appiano Gentile rispetto a Milanello. Una cinquantina di tifosi hanno incitato i calciatori all’uscita, soprattutto Lukaku a cui hanno fatto i complimenti per la doppietta. L’Inter non vuole sottovalutare l’impegno, affrontarlo sapendo che nulla è stato fatto. Sarà difficile, i nerazzurri si aspettano di fare molta fatica per eliminare il Milan. Inzaghi è pronto a preparare una partita non di attesa, ma come col Benfica aggredire l’avversario».