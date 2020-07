Barzaghi: “Inter-Conte, tre punti sui quali discutere! Il club ha un intento”

L’Inter e Conte andranno avanti insieme? Dopo la sfida di ieri sera contro il Verona serpeggia qualche dubbio di troppo. Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso di “Campo Aperto”, in onda su “Sky Sport 24” – parla dei tre punti sui quali tecnico e dirigenza dovranno intendersi. Di seguito le sue dichiarazioni

TRE PUNTI – L’Inter e Antonio Conte vivono un momento di flessione. Ma il futuro insieme è in bilico? Secondo Matteo Barzaghi no, ma ci sono tre punti sui quali discutere: «Ognuno farà le sue considerazioni a fine stagione. Sono tre i punti sui quali si discuterà: punto primo le tempistiche per raggiungere gli obiettivi. Per cui, l’Inter vorrà vincere subito o vuole fare solo un altro passo in avanti? Basta o bisogna andare oltre? Il secondo punto è la valutazione della rosa, quindi capire chi è da Inter e chi no. Il terzo punto è il mercato: arriveranno giocatori già pronti per vincere, come per esempio Arturo Vidal oppure sarà un mercato di prospettiva, come per esempio Sandro Tonali? Su questo bisognerà intendersi. Il club è contento di aver consolidato il posto Champions, si aspettava qualcosa in più nella marcia di avvicinamento alla Juventus ma l’intento è quello di andare avanti con Conte. Bisogna capire se Conte vuole condividere queste linee guida».