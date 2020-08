Barzaghi: “Inter, Conte riparte subito! Mercato? Un pensiero condiviso”

Matteo Barzaghi

Conte oggi si è presentato nella sede dell’Inter, alla presenza del presidente Zhang e dei dirigenti (vedi articolo). Matteo Barzaghi fa il punto sui temi affrontati, in primis i movimenti di mercato. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

PIANIFICAZIONE – Antonio Conte, dopo la conferma di ieri, si è messo subito al lavoro per costruire l’Inter che verrà: «Giornata di lavoro perché questa mattina si è presentato in sede Conte. Si è cercato di pianificare la prossima stagione, per capire come il tecnico vuole impostare tutto prima di staccare qualche giorno. Riparte dunque l’Inter con la volontà di alzare l’asticella ma sapendo che non ci sara l’assillo di vincere lo Scudetto. Sul mercato? Niente spese folli, acquisti mirati, investimenti da fare con saggezza cercando di poter cogliere le occasioni. Questo è il pensiero del club condiviso ieri con Conte».

DIRIGENZA – Oltre a Conte, in sede erano presenti anche i dirigenti e il presidente dell’Inter: «Oggi erano presenti anche i dirigenti, quindi Beppe Marotta, Piero Ausilio e Steven Zhang. Si è vista anche la Fiorentina, passata di qui per una riunione di mercato che verte sullo scambio Dalbert–Cristiano Biraghi (vedi articolo), entrambi dovrebbero fare ritorno alla base. La cosa importante rimane la volontà di Conte. Si va avanti così e in maniera positiva: questa è la volontà di tutta l’Inter».