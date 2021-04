Barzaghi, giornalista di ‘Sky Sport’, ha parlato durante la diretta di “Pomeriggio Sky Sport 24” in collegamento dalla sede dell’Inter della situazione della squadra nerazzurra, nonché del futuro di Conte in panchina

INTER TRA PRESENTE E FUTURO — Sulla situazione dell’Inter ha parlato Matteo Barzaghi in collegamento dalla sede nerazzurra. L’inviato ha spiegato che per capire il futuro di Antonio Conte e della squadra bisognerà aspettare il rientro in Italia della proprietà cinese: «La forza dell’Inter non arriva solo dalla Lu-La (Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, ndr). Le ultime partite hanno dimostrato che i nerazzurri sono più della coppia offensiva. Achraf Hakimi e Matteo Darmian sono diventati uomini copertina e il loro apporto è stato decisivo contro Napoli, Spezia e Verona. Il calcio dell’Inter non può far impazzire ma è pensato e ragionato. La situazione tra Conte e società è diversa rispetto a quella di Villa Bellini, poiché quest’anno il problema riguarda la società a 360° e non Conte. Quando tornerà la proprietà dovrà dare delle certezze e spiegare le strategie future».