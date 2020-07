Barzaghi: “Inter-Conte, ecco dove va trovato un accordo! Una intenzione”

Condividi questo articolo

L’Inter e Conte cercano una via per andare avanti insieme. Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – spiega quali sono i dubbi da sciogliere e dove va trovato l’accordo tra tecnico e società. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

ACCORDO – L’Inter e Antonio Conte cercano di andarsi all’incontro. Secondo Matteo Barzaghi, va però trovato un accordo: «A giudicare dalle parole, l’Inter e Conte si stanno andando all’incontro perché Beppe Marotta specifica che il progetto è di 3 anni. Quindi toglie pressione all’allenatore, dice di avere fiducia e dimostra così che c’è intenzione di andare incontro all’ambizione di Conte. L’accordo va trovato su come si deve arrivare a competere con la Juventus. Anche Conte va incontro alla società con toni più distensivi e frasi sul fatto di voler restare alla guida».

TROPPI SE – Nelle parole di Conte ci sono ancora alcuni se, sottolinea Barzaghi: «Ci sono alcuni se nelle dichiarazioni di Conte: se ci sarà la fiducia, se non sarò un peso. Pero è anche vero che stiamo parlando di un confronto costante tra società ed allenatore. Un confronto che ci sarà anche nei prossimi giorni e in futuro. Possiamo dire che Conte in un modo forte, dopo Verona, ha acceso un allarme e in questo modo ha velocizzato il terreno di confronto. Per eliminare quei se bisognerà entrare in sintonia anche nella progettazione del prossimo futuro. L’intenzione è quella di provare ad andarsi all’incontro per arrivare all’obiettivo comune, che è quello di competere con la Juventus».