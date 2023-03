Barzaghi: «Inter, con lo Spezia importante! Due cose da dimostrare»

Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24, fa il punto sull’Inter di Inzaghi impegnata domani sera contro lo Spezia al Picco.

DIMOSTRARE – Queste le parole di Barzaghi: «L’Inter è partita in treno in direzione La Spezia. C’è voglia di mantenere il secondo posto in classifica e di avvicinarsi nel migliore dei modi al Porto. La squadra deve dimostrare al Picco di aver capito gli errori del passato e di essere migliorata nella concentrazione e nel rendimento in trasferta. Un test molto importante».