Barzaghi: «Inter con l’Udinese cerca risposta importante! Due punti fermi»

Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24 dalla “Dacia Arena”, fa il punto sull’Inter a poche ore dal calcio d’inizio della sfida contro l’Udinese

OBIETTIVO – Queste le parole di Matteo Barzaghi: «L’Inter l’ultima volta che è stata qui era reduce dalla sconfitta di Bologna. Trasferta sempre difficile quella di Udine. Ci sono dei punti fermi nel gioco di Inzaghi, per dar seguito alle vittorie contro Torino e Viktoria Plzen. Sicuramente torneranno Handanovic fra i pali e Lautaro Martinez in attacco in coppia con Dzeko. Un’Inter che cerca una risposta importante, vorrebbe dire andare alla sosta con una classifica soddisfacente e aver invertito la tendenza in trasferta con le sconfitte pesanti a Roma contro la Lazio ed il derby contro il Milan».