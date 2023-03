Barzaghi: «Inter, il Chelsea come compromesso. Due da evitare!»

Barzaghi si è espresso sul sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Il Chelsea come compromesso, anche se due squadre sono da evitare. Le sue parole in collegamento su Sky Sport 24

COMPROMESSO − Matteo Barzaghi racconta lo stato d’animo dell’Inter alla vigilia del sorteggio di Champions League: «Preferenza quarti? Bisogna evitare il Manchester City e il Bayern Monaco, forse il Chelsea potrebbe essere un buon compromesso fra tutti. Nel 2005 quando l’Inter elimina il Porto negli ottavi poi becca il Milan ai quarti. Meglio il Milan del Manchester City e del Bayern Monaco, lo possono dire tutti. I nerazzurri hanno provato il Bayern ai gironi e non c’è stata partita. Tutti pensano però in grande, il passaggio ai quarti ha dato grande spinta dopo alcuni episodi negativi in campionato. L’Inter è un po’ stanca, alcuni dovranno tirare il 200% per giocare contro la Juventus. Servirà grande prova».