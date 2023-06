Barzaghi: «Inter ha capito che Brozovic non è indispensabile»

Matteo Barzaghi in collegamento da Milano per Sky Sport ha commentato l’eventuale cessione di Marcelo Brozovic e la visione dell’Inter in questo.

CESSIONE – Barzaghi spiega le idee nerazzurre: «Io credo che l’Inter abbia capito che Brozovic, sempre fortissimo, non è indispensabile. Quando ha giocato Calhanoglu in cabina di regia ha fatto benissimo, l’Inter ha vissuto il miglior momento della stagione e quando è rientrato il croato inizialmente non giocava titolare. Davanti ad un’offerta economica che libererebbe i conti Brozovic si potrebbe anche sacrificare, considerando che va verso i 31 anni e ha 3 anni di contratto a 6 milioni netti. Per il contesto è un’occasione per sforbiciare il monte ingaggi, ma in più per dare spazio al giovane Asllani».