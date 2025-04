Barzaghi: «Inter-Bayern Monaco, una storia europea senza tempo. Tradizione e rivalità»

L’Inter tra due giorni affronterà nuovamente il Bayern Monaco nella sfida valida per l’accesso alle semifinali di Champions League. Matteo Barzaghi descrive la rivalità tra le due squadre.

TRADIZIONE – L’Inter nelle prossime ore aspetterà a San Siro il Bayern Monaco. All’andata i nerazzurri hanno portato a casa un ottimo risultato a Monaco di Baviera. Nonostante le pesanti assenze sulle fasce di Federico Dimarco e Denzel Dumfries, i nerazzurri hanno strappato un 2-1 meritato e sofferto. Su Sky Sport, Matteo Barzaghi racconta i precedenti e la storica rivalità in campo europeo: «Nei precedenti di San Siro, il Bayern Monaco ha sempre vinto. Nella storia ha vinto la coppa Uefa nell’ 88/89′, ha vinto nel 2006 il girone di Champions, ha vinto anche nel 2011 dove però poi l’Inter eliminò il Bayern Monaco e ha vinto anche nel 2022. Il fattore campo spesso è stato scavalcato in questa sfida tra le due squadre che rimane un confronto storico anche di grande tradizione».

Inter-Bayern Monaco una rivalità storica

IMPRESA – Inter-Bayern Monaco è storia, grande rivalità dove grandi giocatori sono passati da una squadra all’altra. Il grandissimo Lothar Matthäus, vincitore del pallone d’oro nel 1990. Nel recente passato Lucio è stato un acquisto fondamentale nel 2010 che trascinò l’Inter in finale proprio contro il Bayern Monaco vincendo la coppa dalle grandi orecchie. Il giornalista Barzaghi ha continuato il suo discorso parlando di quello che dovranno fare i nerazzurri: «Certamente l’Inter è chiamata all’impresa perché la vittoria dell’andata sicuramente non basta. I tedeschi sono apparsi subito aggressivi nel dire che quelli dell’Inter hanno festeggiato troppo. Probabilmente serve a creare questo clima di remuntada. Per fortuna di Inzaghi tutti a disposizione tranne Zielinski e Dumfries. Questo vuol dire che anche Zalewski è recuperato. A sinistra dovremmo rivedere dall’inizio Dimarco mentre a centrocampo ci sarà il solito centrocampo. In attacco Lautaro e Thuram. Quindi si prospetta una formazione tipo».