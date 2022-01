Barzaghi: «Inter, dall’Atalanta diversi acquisti. Cipollini il primo ora Gosens»

L’Inter è ad un passo dall’acquisto di Gosens dall’Atalanta (vedi articolo). Il laterale tedesco si aggiunge ad una larga schiera di giocatori passati dalla Dea al Biscione

DA BERGAMO A MILANO − Matteo Barzaghi ricorda i trasferimenti dal nerazzurro della Dea al nerazzurro del Biscione: «Molto vicino Gosens all’Inter, stiamo aspettando gli ultimi attimi. Arriverà in prestito con riscatto a 22 milioni più bonus. Guardando i giocatori presi dall’Inter all’Atalanta dagli anni ’80 adesso ci sono: Cipollini, Orlandini, Ganz, Schelotto, Gagliardini e Bastoni. Quest’ultimo è un buon esempio. Gosens arriva per essere una variabile interessante per quest’anno ma soprattutto per essere titolare per il futuro. Inter in allenamento pomeriggio».