Barzaghi: «Inter arriva da buon momento. Ad Inzaghi va chiesta una cosa»

Matteo Barzaghi, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter, in campo fra pochi minuti per sfidare il Milan per la conquista della Supercoppa

MOMENTO – Questa l’analisi di Barzaghi: «L’Inter arriva da un buon momento, il problema è che prima di questo periodo aveva perso troppe occasioni. Penso ad Udine, altri scivoloni che hanno reso importante quello che è successo dopo. In questo gennaio ha battuto col Napoli, in quattro partite ne ha vinte tre ed ha fatto un pareggio. Sta bene, meglio del Milan. Inzaghi? Gli si può chiedere di non avere quei black-out. L’anno scorso ha avuto un periodo devastante fra novembre e gennaio, poi è crollato fisicamente. Ogni tanto ci vuole una via di mezzo».