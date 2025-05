Barzaghi: «Inter arrabbiata! Como prima di Monaco, senza rimpianti»

L’Inter si sveglia da un incubo dopo la 37ª giornata. Il pareggio contro la Lazio a Milano riporta i nerazzurri con i piedi per terra. Il primo posto ormai è un miraggio.

DELUSIONE – Le speranze dell’Inter di raggiungere lo scudetto sono oramai quasi svanite dopo il 2-2 a San Siro contro la Lazio. Matteo Barzaghi fa il punto dopo un risveglio tutt’altro che felice per i nerazzurri: «Umore nero qui ad appiano gentile. Molto arrabbiati tutti quanti, squadra, allenatore, staff e club. Sono molto arrabbiati per due motivi: primo per l’occasione persa perché l’Inter ad 1′ dalla fine aveva effettuato il sorpasso prima di quel rigore di Bisseck, il secondo per le decisioni arbitrali che non hanno trovato d’accordo l’Inter. È un periodo in cui la società aveva lamentato altre volte delle decisioni su cui non era stata particolarmente d’accordo per usare un eufemismo. Ieri sera infatti si è deciso di non far parlare nessuno al termine della partita proprio per non alimentare le polemiche».

L’Inter in silenzio stampa per quanto accaduto a Milano contro la Lazio

OCCASIONE PERSA – L’Inter per suoi demeriti sportivi e non solo, perde un’occasione enorme di poter mettere la mani sul un trofeo decisamente alla portata quest’anno: «I campioni d’Italia, con il silenzio, hanno voluto far presente il proprio disappunto e la propria lontananza da quello che era successo in campo. Sicuramente c’è anche amarezza per l’occasione persa e per il fatto di aver subito questa rimonta dalla Lazio. In ogni caso la stagione dell’Inter è stata fantastica che ha portato la squadra in finale di Champions League e che questo sforzo enorme ha portato l’Inter a perdere dei punti pesanti qua e là durante la stagione. Adesso per non avere ulteriori rimpianti si proverà a giocare con il Como per vincere e sperare che il Napoli possa frenare con il Cagliari».