Barzaghi: «Inter, allenamento tra poco. Due problemi principali»

Intervenuto da Appiano Gentile in qualità di inviato, Matteo Barzaghi ha dato gli ultimi aggiornamenti su Sky Sport relativi alla giornata dell’Inter. Allenamento in programma tra poco, con due problemi principali da analizzare.

ALLENAMENTO – Matteo Barzaghi ha fornito gli ultimi aggiornamenti da casa Inter nel day-after del derby: «I giocatori sono già all’interno del centro sportivo e tra poco si alleneranno. Inzaghi parlerà con i giocatori e ora servirà una reazione forte. Anche dal tecnico servirà un segnale forte per mettere a posto i problemi visti anche contro la Lazio. Due i problemi principali: la tenuta difensiva e i blackout all’interno della partita. È antipatico puntare il dito sui singoli, ma sia a Roma che ieri ci sono stati tanti errori individuali. Skriniar, de Vrij e Bastoni non stanno rendendo come ci si aspetta da loro».