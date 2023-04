Barzaghi: «Inter al lavoro! Brozovic più di Calhanoglu non al 100%»

L’Inter scenderà domani sera in campo, a San Siro, contro il Benfica per il ritorno dei quarti di finale di Champions League (vedi articolo). Le ultime, anche sulle possibili scelte di Simone Inzaghi, da Appiano Gentile le riferisce Matteo Barzaghi a Sky Sport.

PASSO − Matteo Barzaghi, in collegamento ad Appiano Gentile per Sky Sport, nel corso del programma “Il Calcio è Servito”, ha fatto il punto della situazione alla vigilia di Inter-Benfica (vedi articolo): «In Champions League l’Inter ha fatto un’impresa e ora manca un piccolo passo per arrivare tra le migliori quattro d’Europa. Simone Inzaghi ha detto di avere un vantaggio che non sarà da gestire ma bisognerà giocare come l’Inter sa fare per regalare ai tifosi una grande gioia. Sarebbe una grande soddisfazione quindi per Simone Inzaghi e tutto l’ambiente. La squadra deve lavorare come sa fare. Hakan Calhanoglu è recuperato ma non è al 100% quindi partirà con ogni probabilità Marcelo Brozovic. Davanti è ancora ballottaggio tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Con l’allenamento del pomeriggio si capirà di più».